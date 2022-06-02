SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

02.06.2022 16:49
SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

SULTANGAZİ'de 8 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan depoda yangın çıktı.

SULTANGAZİ'de 8 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan depoda yangın çıktı. İş merkezi içine dolan duman nedeniyle 6 kişi etkilendi.

Yangın, Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sekiz katlı bir iş merkezinin zemin katındaki depoda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Kağıt depolama alanı olarak kullanılan depodan duman yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangında iş merkezindeki atölyelerde çalışan 6 kişi dumandan etkilendi.  Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kısa söndürerek duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenenler, ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapıldıktan hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: SULTANGAZİ'DE İŞ MERKEZİNDE YANGIN: 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Son Dakika
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