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SULTANGAZİ'DE İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE İŞ YERİ YANGINI

08.11.2021 23:03

Sultangazi'de, bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sultangazi'de, bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Cebeci Mahallesi 2561 Sokak'ta meydana geldi. Sokak içerisinde bulunan sayaç atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerine hatalı park yüzünden yetişmekte güçlük çekti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bir kişi itfaiye erleriyle tartıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandırıldı. Yangın kısa sürede söndürülerek, kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

SULTANGAZİ'DE İŞ YERİ YANGINI
SULTANGAZİ'DE İŞ YERİ YANGINI
SULTANGAZİ'DE İŞ YERİ YANGINI
SULTANGAZİ'DE İŞ YERİ YANGINI

Sultangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE İŞ YERİ YANGINI - Son Dakika


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