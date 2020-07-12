SULTANGAZİ'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI

Sultangazi'de yüzleri maskeli kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Sultangazi'de yüzleri maskeli kişiler tarafından bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobille olay yerine gelen bir grup silahlı saldırgan, iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi ve o sırada olay yerinde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobillere binerek kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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"15 ELE YAKIN SİLAH SESİ DUYDUK"

Olay yeri inceleme ekipleri silahlı saldırının yaşandığı sokakta delil araştırması yaptı.  Olayla ilgili konuşan bir kişi, "Koştular, arabaya binip gittiler. İki otomobil duruyordu. Tam göremedik yüzlerini değişik bağlamışlardı. Havai fişek atıyorlar sandık biraz daha erken gelseydim tam görürdüm. 15 ele yakın silah sesi duyduk" dedi.

KAÇAN SALDIRGANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçış anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganların saldırıda kullandıkları silahlarla otomobillerine doğru koştukları görülüyor.

- İstanbul
Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 11:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI - Son Dakika
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