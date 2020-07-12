Sultangazi'de iş yerine silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Olay, dün akşam saatlerinde Malkoçoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobille olay yerine gelen bir grup silahlı saldırgan, iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucunda iş yeri sahibi ve o sırada olay yerinde bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobillere binerek kaçarken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kaçış anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganların saldırıda kullandıkları silahlarla otomobillerine doğru koştukları görülüyor.