Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü - Son Dakika
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Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü

27 dakika önce

Sultangazi'de bir inşaat firmasına ait konteynerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.

Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, System.String[]

Sultangazi'de bir inşaat firmasına ait konteynerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aykaç Bulvarı üzerindeki bir inşaat firmasında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm konteyneri sardı. Bu sırada içerde kalan Mert Şen, camı kırıp dışarı çıkmaya çalıştı ancak başaramadı. Camdan, diğer konteynere alevlerin sıçradığını gören Mert Şen, bağırarak hem yardım istedi hem de yanan diğer konteynerdeki 2 arkadaşını uyandırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri ise içeride hareketsiz yatan ve diğer konteynerdeki arkadaşlarını uyandırarak hayatlarını kurtaran Mert Şen'in cesediyle karşılaştı.

Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Sultangazi, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:16 Kaynak: AA
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