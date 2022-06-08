Sultangazi'de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı - Son Dakika
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Sultangazi'de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı

08.06.2022 00:19

Sultangazi'de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı Elektrik patlamaları geceyi aydınlattı Sultangazi'de işçilerin kaldığı barakada elektrik kaynaklı yangın çıktı.

Sultangazi'de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı

Elektrik patlamaları geceyi aydınlattı

İSTANBUL - Sultangazi'de işçilerin kaldığı barakada elektrik kaynaklı yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken trafoda gerçekleşen patlamalar geceyi aydınlattı.

Yangın, bu akşam saat 23.00 sıralarında Sultangazi Cebeci mahallesinde yaşandı. Bir iş yerinde çalışan işçilerin kaldığı barakanın yan tarafında bulunan trafoda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Baraka alev alev yanarken trafoda gerçekleşen patlamalar geceyi aydınlattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Sultangazi'de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı
Sultangazi'de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı
Sultangazi'de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı
Sultangazi'de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de işçilerin kaldığı baraka alev alev yandı - Son Dakika
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