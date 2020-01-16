Sultangazi'de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. - Son Dakika

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Sultangazi'de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı.
1 saat önce
Sultangazi'de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
Sultangazi'de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti. - İSTANBUL
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