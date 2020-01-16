Sultangazi'de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. - Son Dakika

Sultangazi'de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı.

1 saat önce

Sultangazi'de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı.

Sultangazi'de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı., System.String[]

Sultangazi'de işçilerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Çıkan yangında bir işçi hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Sultangazi, İşçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:37 Kaynak: İHA
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