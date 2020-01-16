SULTANGAZİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERDE YANGIN: 1 İŞÇİ YANARAK ÖLDÜ (GENİŞ HABER) - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERDE YANGIN: 1 İŞÇİ YANARAK ÖLDÜ (GENİŞ HABER) - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERDE YANGIN: 1 İŞÇİ YANARAK ÖLDÜ (GENİŞ HABER)

38 dakika önce

* Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangında arkadaşlarını uyararak kurtaran 1 işçi bulunduğu konteynırdan çıkamayıp yanarak can verdi.

SULTANGAZİ'DE İŞÇİLERİN KALDIĞI KONTEYNERDE YANGIN: 1 İŞÇİ YANARAK ÖLDÜ (GENİŞ HABER), System.String[]

* Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde yangında arkadaşlarını uyararak kurtaran 1 işçi bulunduğu konteynırdan çıkamayıp yanarak can verdi.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN-Ertan KILIÇ, Ozan URAL, İSTANBUL

Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi yanarak hayatını kaybetti. Olay, Yunus Emre Mahallesi Lütfi Aytaç Bulvarı üzerine bulunan bir inşaat alanında 02: 00 sıralarında meydana geldi.  İşçilerin kaldığı konteynerde  henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İşçiler tarafından fark edilen yangında konteynerde kalan işçileri uyaran 1 işçi, arkadaşlarını kurtardıktan sonra bulunduğu konteynırdaki pencerenin küçük olmasından dışarıya çıkamadı. Kısa sürede konteyneri saran alevler arasında kalan işçi, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti.

ARKADAŞLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

İşçilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken yapılan kontrolde 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Bazı işçiler arkadaşlarının ölümü sürenine gözyaşı döktü. Polis,  işçinin yanarak can verdiği konteynerde  ve inşaat alanında inceleme başlattı. Yanan işçinin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılacak.

Görüntü dökümü:

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-Yangın yerinden detaylar

-Polis detayları

-Konteynırdan detaylar

-İşçilerden detaylar

-Ertan Kılıç anons

-genel ve detaylar


Sultangazi, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:03 Kaynak: DHA
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