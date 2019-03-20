Sultangazi'de İşçilerin Tehlikeli Çalışması
21 dakika önce
Emin YEŞİL - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.
Emin YEŞİL - İstanbul DHA
- SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Sultangazi
75. Yıl Mahallesi 1339 Sokak'ta 5 katlı binanın çatısında çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçiler çevredekiler tarafından görüntülendi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 12:09 Kaynak: DHA
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