Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı - Son Dakika
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Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı

02.06.2022 18:11

Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı Sultangazi'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin çalışması sırasında doğal gaz hattı zarar görünce mahalleye doğal gaz kokusu yayıldı.

Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı

İSTANBUL - Sultangazi'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekiplerinin çalışması sırasında doğal gaz hattı zarar görünce mahalleye doğal gaz kokusu yayıldı. Doğalgaz kokusu mahallede paniğe neden olurken, zarar gören hat ekipler tarafından onarıldı.

Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, sokak üzerinde kazı çalışması yapmaya başladı. Kazı sırasında ekipleri binaya giden doğalgaz borusunu patlattı. Etrafa yoğun koku yayılırken, kokuyu alan vatandaşlar panikle dışarı fırladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı şeritle kapatarak güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri ise gazı kesti. Daha sonra itfaiye ekipleri ise çevrede inceleme yaptı. Gazın kesilmesinin ardından borunun onarma çalışması yapıldı.

O esnada evde olduğunu ve korkuyla kendisini dışarıya attığını ifade eden Mahalle sakini, " Bir ses duydum camı açtım. Bir baktım sesler, gaz kokusu her yere yayılmış. Bizde korkudan kendimizi dışarıya attık. Ekipler çalışma yapıyordu. Evdeydim, eşim hasta yatıyordu. Onu da kaldırdım dışarıya çıktık. Sonrada komşuların hepsi korkudan evden çıktılar" dedi.

Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı
Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı
Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı
Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı
Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı
Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı
Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de İSKİ'nin çalışma yaptığı esnada doğalgaz borusu patladı - Son Dakika


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