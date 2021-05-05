Sultangazi'de kaçak avlanma denetimi - Son Dakika

Alibey barajında devriye atan ekipler, özellikle ağ atarak balık tutanlara göz açtırmıyor. Yapılan denetimlerde, kayık ile baraja ağ atan bir kişiye işlem yapıldı. Ağına el konulan şahsın tuttuğu balıklar ise baraja bırakıldı. - İSTANBUL

Sultangazi emniyeti ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri Alibey barajında kaçak şekilde avlananlara yönelik denetim yaptı. Ekipler, kaçak avlanma yapanlara cezai işlem uyguladı.

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