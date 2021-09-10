Sultangazi'de kaçak barakalar ekipler tarafından yıkıldı - Son Dakika

Sultangazi'de kaçak barakalar ekipler tarafından yıkıldı

Sultangazi'de kamuya ait arazi üzerinde kurulan derme çatma baraka evler gelen şikayetler üzerine Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Sultangazi'de kamuya ait arazi üzerinde kurulan derme çatma baraka evler gelen şikayetler üzerine Sultangazi Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı. Sultangazi'de halk arasında "Adana Mahallesi" diye tabir edilen bölgede kamu arazisi üzerine kurulan barakalar, bölgede yaşayan vatandaşların tepkisini çekti. Vatandaşların şikayetleri üzerine Sultangazi Belediyesine bağlı ekipler barakaları kaldırmak için çalışma başlattı. Çevik kuvvet ekiplerinin de katıldığı çalışmayla barakalar yıkıldı. Çalışma sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Barakalarda yaşayan bazı vatandaşların alkış tutarak oynadıkları anlar kameraya yansıdı. Barakadan çıkan vatandaşların Sultangazi Belediyesi tarafından geçici olarak misafir evlerine yerleştirildikleri öğrenildi.

Son Dakika

Güvenlik kamerası anbean kaydetti! Tartıştıkları genci pompalı tüfekle vurup, yerde tekmelediler

Aile Bakanlığı yalanladı! Şehit ailelerine yapılan ödemelerde "15 milyon liranın kayıp olduğu" iddiaları gerçeği yansıtmıyor

"Yeşil altın" yok yılını yaşıyor! Antep fıstığı tarlada 28, tezgahta 120 liradan alıcısını buluyor

Şenol Güneş sonrası herkes A Milli Takım'da Okan Buruk'u görmek istiyor! Sosyal medya gündeminde zirveye çıktı

Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir

Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi

2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı

Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı