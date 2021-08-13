Sultangazi'de kaçak göçmen operasyonu: 25 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Sultangazi'de kaçak göçmen operasyonu: 25 kaçak göçmen yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri, kaçak göçmenlere operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 25 kişi yakalandı.

Olay, dün Cebeci Mahallesi 2499 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir minibüse bir çok insanın bindiğini gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, operasyon düzenledi. Polis ekipleri olay yerine geldiği sırada minibüs şoförü kaçtı. Mülteci olduğu iddia edilen bazı kişilerde kaçarken yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 25 kişi emniyete götürüldü.