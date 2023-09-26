İstanbul'da kimyasal atık paniği! Vatandaşlar telefona sarılıp ekipleri aradı - Son Dakika

İstanbul'da kimyasal atık paniği! Vatandaşlar telefona sarılıp ekipleri aradı

Son Güncelleme: 26.09.2023 12:06

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde boş alana kaçak hafriyatın yanı sıra koku saçan atık bırakıldı. Çevre sakinleri, kimyasal madde şüphesiyle ihbarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, çevreye koku yayan atıktan numune alarak inceleme yaptı. Çevredeki iş yerlerinde çalışanlar ise kimyasal atıktan gelen koku nedeniyle çalışamaz duruma geldiklerini belirterek, bir an önce atığın buradan kaldırılmasını istedi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde boş alana kaçak hafriyatın yanı sıra koku saçan atık bırakıldı. Kokudan rahatsız olan çevre sakinleri, kimyasal madde şüphesiyle ihbarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı ekipler, çevreye koku yayan atıktan numune alarak inceleme yaptı. Çevre sakinlerinden Yaşar Çınar, "Suyun fokurdadığını gördük ve çekirdek attık. Çekirdek paramparça oldu. Kimyasal olduğunu anlayarak uzaklaştık" dedi.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde gece saatlerinde, iddiaya göre boş araziye kaçak hafriyat dökümünün yanı sıra kimyasal atık bırakıldı. Etrafa yayılan kokudan rahatsız olan çevredekiler, durumu belediye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlığa bağlı ekipler, ihbar üzerine atığın bulunduğu alana geldi. Ekipler, su birikintisi ve kimyasal atığın bulunduğu çuvaldan inceleme yapmak için numune aldı. Öte yandan kimyasal atığın yanında alana kaçak hafriyat döküldüğü görüldü. Çevredeki iş yerlerinde çalışanlar ise kimyasal atıktan gelen koku nedeniyle çalışamaz duruma geldiklerini belirterek, bir an önce atığın buradan kaldırılmasını istedi. Kimyasal atığın suyla temas etmesinin ardından suyun kaynaması ise dikkat çekti.

"ATTIĞIMIZ ÇEKİRDEK PARAMPARÇA OLDU"

Çevre sakinlerinden Yaşar Çınar, "Suyun fokurdadığını gördük ve attığımız çekirdek paramparça oldu. Ondan sonra anladık ki kimyasal, sonra uzaklaştık. Suyun kaynaması beni korkuttu, yaklaşamadım. Çekirdeği uzaktan attım. Etrafında çuval vardı. Ama biz suyun kaynamasından korktuk. Koku rahatsız ediyor bizi" dedi.

"ŞANTİYEDE HİÇ DURAMADIK KOKUDAN"

Çevredeki şantiyede çalışan Mahsun Kartal ise, "Sabah buraya iş makinesiyle geldim. Malzeme buradaydı, ben bilmiyordum ham madde olduğunu. Ben de aldım, bu kenara koydum. Sonra biz kokudan duramadık. Yarım saat, bir saat sonra bir daha geldim. Şantiyede hiç duramadık kokudan. Üstünü toprakla kapattım ama halen koku devam ediyordu. 10-15 tane büyük çuval vardı, kenara bıraktım. Üstüne su döktüm halen koku kesilmedi. Yolu kapattığı için kenara aldım. Ben buradan su alıyorum. Şantiyede çalışamıyoruz. Bir an önce bunun buradan temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Sultangazi, Çınar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kimyasal atık paniği! Vatandaşlar telefona sarılıp ekipleri aradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kimyasal atık paniği! Vatandaşlar telefona sarılıp ekipleri aradı - Son Dakika
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