Sultangazi'de kaçak imalathaneye baskın; 3 buçuk ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

SULTANGAZİ'de kaçak imalathaneye çevrilen depoya yapılan baskında 3 buçuk ton sahte içki ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de bulunan deponun kaçak imalathaneye çevrilerek, sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler söz konusu depoya operasyon düzenledi. Depoda yaklaşık 3,5 ton sahte içki, içkinin üretim ve satışı için damıtma sistemi, alkol tankları ve dağıtım için hazırlanmış alkol bidonları ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.