Sultangazi'de kaçak nargile tütünü operasyonu kamerada - Son Dakika
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Sultangazi'de kaçak nargile tütünü operasyonu kamerada

6 saat önce

SULTANGAZİ'de bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü yapanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de kaçak nargile tütünü operasyonu kamerada, System.String[]
SULTANGAZİ'de bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü  yapanlara yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'deki bir çadırın içerisinde kaçak nargile tütünü  yapıldığı bilgisine ulaştı. Bu bilgi üzerine dün harekete geçen kaçakçılık polisi teknik ve fiziki takip başlattı. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, öğlen saatlerinde çadıra operasyon düzenledi. Operasyonda 4'ü Suriye uyruklu 5 kişi suçüstü yakalandı.

Çadırda yapılan aramalarda 1 ton 250 kilo kaçak nargile tütünü, 2 elektronik tütün yoğurma makinesi, elektronik kıyma makinesi, 2 elektronik terazi, kantar, elektronik poşet vakumlama makinesi, 150 litre aroma maddesi, 800 litre gliserin maddesi, 250 kilo toz şeker, 5 kilo renklendirici toz, 61 bin farklı markalarda tütün paketi, 8 bin plastik kutu, 250 kilo kalın kıyılmış ham tütün, 2 kazan, 6 tüp ve 2 ocak ele geçirildi.

Yakalanan 5 şüphelinin Vatan Caddesi'ndeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.


- İstanbul
Sultangazi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:37 Kaynak: DHA
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