Sultangazi'de kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Sultangazi'de kaçak sigara operasyonu

7 saat önce

SULTANGAZİ'de düzenlenen operasyonda 2 bin paket kaçak sigara, 200 kilo sahte bandrollü boş makaron, 260 kilo tütün ve 50 kilo nargile tütünü ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de kaçak sigara operasyonu, System.String[]

SULTANGAZİ'de düzenlenen operasyonda 2 bin paket kaçak sigara, 200 kilo sahte bandrollü boş makaron, 260 kilo tütün ve 50 kilo nargile tütünü ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliği ekipleri, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2'inci katında kaçak sigara bulunduğunu belirledi. Fiziki takip başlatan ekipler, depo olarak kullanıldığı öğrenilen iş merkezinin 2'inci katına operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan satışa hazır 2 bin paket kaçak sigara, 260 kilo tütün, 50 kilo nargile tütünü ve 200 kilo sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi.Operasyonda Mehmet D. ve Lütfü K., gözaltına alındı. Lütfü K., gözaltına alındığı sırada kendisini görüntüleyen basın mensubuna tepki gösterdi. Mehmet D. ve Lütfü K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:16 Kaynak: DHA
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