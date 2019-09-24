Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de kaçak sigara üretilen mahzen ortaya çıkarıldı
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Sultangazi'de kaçak sigara üretilen mahzen ortaya çıkarıldı

1 saat önce

Sultangazi'de kaçak sigara üretilen mahzen ortaya çıkarıldı Polis, 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda firari ev sahibini arıyorİSTANBUL - İstanbul'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen sigara ve sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1...

Sultangazi'de kaçak sigara üretilen mahzen ortaya çıkarıldı, System.String[]

Sultangazi'de kaçak sigara üretilen mahzen ortaya çıkarıldı

Polis, 1 kişinin gözaltına alındığı operasyonda firari ev sahibini arıyor

İSTANBUL - İstanbul'da polis tarafından bir eve düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen sigara ve sigara üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde yasadışı şekilde sigara imalatı yapıldığı bilgisini aldı. Alınan ihbar doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, geçtiğimiz Cuma günü eve operasyon düzenledi. Evde Metin E. adlı bir kişi gözaltına alınırken, polis tarafından adreste yapılan aramalarda, ev içinde alçıpanla kapatılmış özel bir bölme tespit edildi. Kapatılan özel bölmeyi kırarak içeri giren polis ekipleri, değişik markada 4 bin 520 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 520 bin boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan Metin E., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Polis, firari durumda olan ikamet sahibinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Öte yandan operasyon anı polis kamerasından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kapatılan özel bölmeyi kırarak içeri giren polis ekiplerinin, değişik markada 4 bin 520 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 520 bin boş makaron ele geçirdiği anlar ye alıyor.

Sultangazi, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 08:46 Kaynak: İHA
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