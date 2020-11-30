Sultangazi'de kaçan alkollü sürücüyü gece kartalları böyle durdurdu - Son Dakika

SULTANGAZİ'de sokağa çıkma kısıtlaması için yapılan denetimlerde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, 50 metre sonra Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar DHA kamerasına yansıdı. Alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye, toplam 7 bin lira para cezası kesildi. Ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu.

Sultangazi'de koronavirüs tedbirleri kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması için denetleme yapan polislerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçtı. Kontrol noktasının yaklaşık 50 metre ilerisinde bulunan Gece Kartalları, aracın önünü keserek durdurdu. Sürücü F.E.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Otomobil içerisinde çok sayıda alkol şişesi çıkarken, alkol testi yapılan kişi 269 promil alkollü çıktı.

"İŞTEN GELDİM"Gece Kartalları ve polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlatması üzerine sürücü F.E., işten çıktığını ve eve gittiğini söyledi. Ekipler alkollü araç kullandığını ve uygulama noktasında durmadığını hatırlatması üzerine, F.E. kontrol noktasındaki ekipleri görmediğini ifade etti. F.E., trafik polislerine kendisine yönelik işlem yapmamaları için uzun süre dil döktü. Sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasından, maske takmamaktan, alkollü araç kullanmaktan ve "dur" ihtarına uymamak suçundan toplamda 7 bin lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine 5 yıl süreyle el konulurken, hakkında daha önce de alkollü araç kullanmaktan cezai işlem yapıldığı öğrenildi.