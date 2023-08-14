Sultangazi'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Sultangazi'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Son Güncelleme: 14.08.2023 03:09

Sultangazi'de bir adam, bir süredir birlikte yaşadığı kadını çalıştığı işyerinde 15 bıçak darbesi ile öldürdü. Ardından aynı bıçağı kullanarak intihar girişiminde bulundu. Olay sonucunda kadın hayatını kaybederken, adam ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Sultangazi'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü

Sevgilisini 15 bıçak darbesi ile öldüren adam intihar girişiminde bulundu

İSTANBUL - Sultangazi'de bir adam bir süredir birlikte yaşadığı kadını çalıştığı işyerinde 15 bıçak darbesi ile öldürdü. Bununla yetinmeyen adam daha sonra aynı bıçağı kendini yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 6 katlı bir iş merkezinin 4. katındaki bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar ile bir süredir birlikte yaşadığı öğrenilen Halil Akar ile ofiste bir araya geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ikili arasında çıkan sözlü tartışma sonrası Halil Akar, Gamze Akar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Sonrasında Halil Akar, aynı bıçakla kendisini yaralayarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olan Gamze Akar ve Halil Akar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Gamze Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar'ın bir süredir Halil Akar'la birlikte yaşadığı, çiftin arasında son zamanlarda sürekli tartışma olduğu ve Gamze Akar'ın polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

15 yerinden bıçaklandı, olay yerinde hayatını kaybetti

Çalıştığı güzellik merkezinde tartıştığı Halil Akar tarafından bıçaklanarak öldürülen Gamze Akar'ın ilk incelemesinde vücudunda 15 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Akar'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi.

Öte yandan, Halil Akar'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Birlikte yaşadığı genç kadını 15 bıçak darbesiyle öldürüp intihar etti Birlikte yaşadığı genç kadını 15 bıçak darbesiyle öldürüp intihar etti

Sultangazi, Habipler, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de kadın cinayeti: Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika


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