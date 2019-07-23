Son Dakika Haberleri: SULTANGAZİ'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
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SULTANGAZİ'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

1 saat önce

Sultangazi'deki kadın cinayeti sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi'deki kadın cinayeti sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Sultangazi'de Gülen Pamukcu (27) ayrılmak istediği Ali U. tarafından evinde defalarca bıçaklandı. Genç kadın ağır yaralanırken binadakiler yardımına koştu. İhbar üzerine polis ve ambulans geldi. Ağır yaralı kadın, sağlık görevlileri ve ağabeyleri tarafından ambulansa taşındı. O sırada bina önünde yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
SULTANGAZİ'DE KADIN CİNAYETİ SONRASI YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Sultangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:58 Kaynak: DHA
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