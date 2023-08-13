Sultangazi'de Kadın Cinayeti ve İntihar Girişimi - Son Dakika
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Sultangazi'de Kadın Cinayeti ve İntihar Girişimi

Son Güncelleme: 13.08.2023 16:30

Sultangazi'de bir adam, bir süredir birlikte yaşadığı kadını çalıştığı iş yerinde 15 bıçak darbesi ile öldürdü. Ardından aynı bıçakla kendini yaralayarak intihar girişiminde bulundu. Olayın yaşandığı güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar'ın vücudunda 15 bıçak darbesi tespit edildi. Akar hayatını kaybederken, saldırgan Halil A.'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

İstanbul Sultangazi'de Gamze Akar, müdür olarak çalıştığı güzellik merkezinde bir süredir birlikte yaşadığı adam tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayın ardından intihar girişiminde bulunan adam, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Sultangazi Eski Habibler Mahallesi'nde 6 katlı bir iş merkezinin 4. katındaki bir güzellik merkezinde yaşandı. İddiaya göre, güzellik merkezinde müdürlük yapan Gamze Akar, bir süredir birlikte yaşadığı öğrenilen Halil A. ile ofiste bir araya geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ikili arasında çıkan sözlü tartışma sonrası Halil A., Gamze Akar'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Sonrasında Halil A., aynı bıçakla kendisini yaralayarak intihar girişiminde bulundu.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ağır yaralı olan Gamze Akar ve Halil A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Gamze Akar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güzellik merkezinde müdür olarak çalışan Gamze Akar'ın bir süredir Halil A. ile birlikte yaşadığı, çiftin arasında son zamanlarda sürekli tartışma olduğu ve Gamze Akar'ın polise şikayette bulunduğu öğrenildi.

15 DEFA BIÇAKLANMIŞ

Gamze Akar'ın ilk incelemesinde vücudunda 15 bıçak darbesi olduğu öğrenildi. Akar'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere memleketi Erzurum'a gönderildi. Öte yandan, Halil A.'nın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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