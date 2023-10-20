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Sultangazi'de Kadın Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sultangazi'de Kadın Silahlı Saldırıya Uğradı

Son Güncelleme: 20.10.2023 13:43

Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde bir kadın, 'kapı önünde kargonuz var' diyerek sokağa çağrıldıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar kadının vücuduna isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Sultangazi'nin Sultançiftliği Mahallesi'nde Hatun Keskin isimli kadın, "Kapı önünde kargonuz var" diyerek sokağa çağrıldıktan sonra silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan kaçarken, kadın hastaneye kaldırıldı.

MASKELİ BİR KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 44 yaşındaki Hatun Keskin'i evde oturduğu sırada zili çalan bir kişi, "Kapı önünde kargonuz var" diyerek kadını sokağa çağırdı. Keskin, aşağıya indiğinde ise maskeli bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlardan üçü Keskin'in vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

İlk müdahaleyi çevredekilerin yaptığı Keskin'e ihbar üzerine olay yerine gelen sağlım ekipleri hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan Keskin'e saldıran şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

"ESKİ EŞİ VURUP KAÇMIŞ"

Mahalle esnafı Ramazan Argun, "Bildiğim kadarıyla eski eşi vurmuş. Vuran kişi kaçmış. Nasıl vurduğunu göremedim ama 3 el silah sesi duyduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Polis, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Kadın Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de Kadın Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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