Sultangazi'de kadına şiddet müdahalesi - Son Dakika
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Sultangazi'de kadına şiddet müdahalesi

27.05.2022 10:07
Sultangazi'de kadına şiddet müdahalesi

SULTANGAZİ'de, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiye pazarcılar müdahalede bulundu.

SULTANGAZİ'de, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen kişiye pazarcılar müdahalede bulundu.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, karı koca olduğu öğrenilen iki kişi, arasında sokak ortasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında kocanın eşine şiddet uyguladığı öne sürüldü. Kadının, yardım çığlıklarını ve 'Polis çağırın' bağırışlarını duyan pazarcı esnafı, durumu polise bildirerek yardıma koştu. Araya giren esnaf, kocaya müdahalede bulundu. Bu sırada kadının,  polis gelene kadar kaçmasın diye kocasının yakasından tuttuğu görüldü.

Duruma müdahale eden bir pazarcı, kocayı kucaklayarak kadının yanından uzaklaştırdı. Gelen polis ekipleri birbirlerinden şikayetçi olmayan çifti polis merkezi Amirliğine götürdü.

"BİR KADININ 'POLİS' DİYE BAĞIRDIĞINI DUYDUK"

Olay anını anlatan ve kadının yardımına koşan pazarcı esnafı Sedat Babur, "Biz tezgah açtığımız sırada bir çığlık sesleri yükseldi. Bağırışımalar oldu. 'Polis' diye bağıran bir bayanın sesini duyduk. Bizde sesin olduğu yere yöneldik ve kadın ile adamın tartıştığını gördük. Bir şiddet söz konusuydu. Hemen araya girip, ayırdık. Karı kocalarmış. Kadının yüzü morarmıştı. Biz yardıma gitmemiş olsaydık şiddetin tozu artardı. Daha sonra polis geldi. İkisini alıp karakola götürdü" dedi.


Sultangazi'de kadına şiddet müdahalesi
Sultangazi'de kadına şiddet müdahalesi
Sultangazi'de kadına şiddet müdahalesi
Sultangazi'de kadına şiddet müdahalesi
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Kaynak: DHA

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