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Yoldan geçen kadını taciz eden sapığa, mahalleliden linç - Son Dakika

Yoldan geçen kadını taciz eden sapığa, mahalleliden linç

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:55

İstanbul'da sokakta yürüyen bir kadın, araçla kendisini takip edip sözlü tacizde bulunan şahsı çevresindeki vatandaşlara şikayet etti. Mahalleli şahsı otomobilden indirip döverken o anlar kaydedildi. Olay yerine gelen polis, kadının şikayetçi olduğu şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Sultangazi'de yolda yürüyen bir kadını otomobiliyle takip eden ve sözlü tacizde bulunan kişi, kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

HEM TAKİP ETTİ HEM TACİZ

Bugün saat 08.30 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi'nde iddiaya göre işe gitmek için evden çıkan bir kadın, yolda yürüdüğü sırada otomobil sürücüsü Nusret K., tarafından takip edildi. Kadını otomobiliyle dakikalarca takip eden Nusret K., zaman zaman sözlü tacizde de bulundu.

ARAÇTAN İNDİRİP DÖVDÜLER

Daha sonra kadının yardım istemesi üzerine, çevredeki vatandaşlar otomobilin önünü kesti. Vatandaşlar, otomobilden indirdikleri Nusret K.'yı tekme ve yumruklarla darbetti.

Yoldan geçen kadını taciz eden sapığa, mahalleliden linç

ANBEAN KAMERADA

Nusret K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Kadının Nusret K.'dan şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA

Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yoldan geçen kadını taciz eden sapığa, mahalleliden linç - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yoldan geçen kadını taciz eden sapığa, mahalleliden linç - Son Dakika
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