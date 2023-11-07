Yoldan geçen kadını taciz eden sapığa, mahalleliden linç

İstanbul Sultangazi'de yolda yürüyen bir kadını otomobiliyle takip eden ve sözlü tacizde bulunan kişi, kadının yardım istemesi üzerine çevredekiler tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kameralarına yansırken kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı.

HEM TAKİP ETTİ HEM TACİZ

Bugün saat 08.30 sıralarında, Uğur Mumcu Mahallesi'nde iddiaya göre işe gitmek için evden çıkan bir kadın, yolda yürüdüğü sırada otomobil sürücüsü Nusret K., tarafından takip edildi. Kadını otomobiliyle dakikalarca takip eden Nusret K., zaman zaman sözlü tacizde de bulundu.

ARAÇTAN İNDİRİP DÖVDÜLER

Daha sonra kadının yardım istemesi üzerine, çevredeki vatandaşlar otomobilin önünü kesti. Vatandaşlar, otomobilden indirdikleri Nusret K.'yı tekme ve yumruklarla darbetti.

ANBEAN KAMERADA

Nusret K., ihbar üzerine olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Kadının Nusret K.'dan şikayetçi olduğu öğrenilirken, yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.