İstanbul'da öğle vakti korkunç olay! Önce kadını vurdu, daha sonra intihar etti

Üç parti, 14 Mayıs için hibrit modeli üzerinde çalışıyor

Bir seçim anketi de Yunan gazetesi yayınladı! İşte oy oranları

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde ayakkabı atölyesinde çalışan Fatih Akboğa ile Emel Özan öğle arasında dışarı çıktı. İki kişi, atölye önünde tartışmaya başladı.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ VURDU

Tartışma sonrası Fatih Akboğa belinden çıkardığı silahla, sevgilisi olduğu öne sürülen Emel Özan'ın göğsüne ateş etti. Özan kanlar içerisinde yere yığılırken Akboğa aynı silahla kendi göğsüne ateş etti.

ERKEK ÖLDÜ, KADIN YARALI

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Fatih Akboğa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Emel Özan yaşam mücadelesi veriyor.