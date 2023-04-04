İstanbul'da öğle vakti korkunç olay! Önce kadını vurdu, daha sonra intihar etti - Son Dakika
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İstanbul'da öğle vakti korkunç olay! Önce kadını vurdu, daha sonra intihar etti

04.04.2023 15:55

İstanbul Sultangazi'de ayakkabı atölyesinde çalışan Fatih Akboğa, öğle arasında dışarı çıktığı Emel Özan ile tartışma yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken Akboğa, kadının göğsüne tabancayla ateş etti. Daha sonra kendi göğsüne de sıkan Akboğa yaşamını yitirdi. Özan ise hayat mücadelesi veriyor.

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde ayakkabı atölyesinde çalışan Fatih Akboğa ile Emel Özan öğle arasında dışarı çıktı. İki kişi, atölye önünde tartışmaya başladı.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ VURDU

Tartışma sonrası Fatih Akboğa belinden çıkardığı silahla, sevgilisi olduğu öne sürülen Emel Özan'ın göğsüne ateş etti. Özan kanlar içerisinde yere yığılırken Akboğa aynı silahla kendi göğsüne ateş etti.

ERKEK ÖLDÜ, KADIN YARALI

Silah seslerini duyan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Fatih Akboğa kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Emel Özan yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: DHA
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Önce kadını vurdu, sonra aynı silahla intihar etti Önce kadını vurdu, sonra aynı silahla intihar etti

İsmetpaşa Mahallesi, Sultangazi, İntihar, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da öğle vakti korkunç olay! Önce kadını vurdu, daha sonra intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da öğle vakti korkunç olay! Önce kadını vurdu, daha sonra intihar etti - Son Dakika
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