Yolda yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapığa meydan dayağı - Son Dakika

Yolda yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapığa meydan dayağı

Son Güncelleme: 27.09.2023 16:06

Sultangazi'de bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli, çevredekiler tarafından yakalandı. Şüphelinin cep telefonunda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Sultangazi'de yolda yürüyen bir kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çeken kişi, çevredekiler tarafından yakalandı. Mahalle sakinleri tarafından darbedilen şüpheli, olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. Cep telefonunda kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FARK EDİNCE DARBETTİLER

Dün öğle saatlerinde Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde iddiaya göre bir kişi ara sokakta yürüyerek evine giden genç kadının cep telefonuyla gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Çevredekiler durumu fark edince Alican A.'nın yanına geldi. Genç kadını durumdan haberdar eden vatandaşlar, Alican A.'yı darbetmeye başladı. Mahalle sakinleri tarafından darbedilen Alican A., ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kadının fotoğraflarını gizlice çeken sapık, mahalleliden dayak yedi

TELEFONUNDA BAŞKA KADINLARIN FOTOĞRAFLARI DA ÇIKTI

Genç kadın polis merkezi amirliğine giderek Alican A.'dan şikayetçi oldu. Alican A.'nın cep telefonunu inceleyen polis, telefonda başka kadınlara ait gizlice çekilmiş fotoğraflar olduğunu tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Alican A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadının fotoğraflarını gizlice çeken sapık, mahalleliden dayak yedi
Kaynak: DHA

Sultangazi, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolda yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapığa meydan dayağı - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan'ın yasak aşkının karısıyla fotoğrafı çıktı
16:00 A Milli Takım'da yeni dönem! Mehmet Topal, Montella'nın yardımcısı oluyor
15:34 Üniversitelilere verilecek ücretsiz internetin detayları ortaya çıktı! Uygulama ekimde başlıyor
15:17 TFF Başkanı Büyükekşi, Kuntz ile yolların ayrılma nedenini ilk kez anlattı: Sözleri çok şanssızdı
15:15 Parkta ölü bulunan usta oyuncu Seda Fettahoğlu'nun son paylaşımı yürek yaktı: Yaşamı sev bedeni koru
15:06 Düzce Valiliği geri adım attı! Tepki çeken isim değişikliği sonrası okula yeniden "15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi" tabelası asıldı
14:51 Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu parkta ölü bulundu
14:54 Yolda yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapığa meydan dayağı
14:46 A Milli Takım tarihinde bir ilk! Montella, Türkiye'de ikamet etmek zorunda
14:33 Erkan Petekkaya ve Ceyda Düvenci 26 yıl sonra bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2023 16:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: Yolda yürüyen kadının gizlice fotoğraflarını çeken sapığa meydan dayağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement