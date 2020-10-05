DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

TAKSİM'DE 'DEĞNEKÇİ TARİFESİ': BİR SAATİ 15 LİRA

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHATaksim'de Ağustos ayında gündeme gelen değnekçiler yine ortaya çıktı. Aracını Gümüşsuyu Caddesi'nde park etmek isteyen Volkan Aydın ile değnekçiler arasında 1 Ağustos'ta park parası yüzünden tartışma çıkmış ve Aydın değnekçiler tarafından bıçaklanarak yaralanmıştı. Olayın üzerinden geçen kısa bir sürenin ardından değnekçiler yine ortaya çıktı. DHA EKİBİNDEN DE PARA İSTEDİLERGümüşsuyu Caddesi'ni kendilerine mesken tutan değnekçiler, DHA ekibinden de para istediler. DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen olayda, araçlarını park etmek isteyen ekibimize yaklaşan değnekçi bir saat için 15 Türk Lirası para istedi. YAVAŞLAYAN TÜM ARAÇLARIN YANINA YAKLAŞTIGümüşsuyu Caddesi ile Taksim Meydanı girişinde bekleyen ve iki kişi oldukları gözlenen değnekçiler hem Kabataş istikametinde hem de Taksim istikametinde seyir halindeyken yavaşlayan araçlara yaklaşarak araçlara yer gösterdiler. Değnekçilerin müşteri aradığı o anlar DHA kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntü dökümü: ----------------Değnekçinin DHA ekibinin aracına yaklaşması-Değnekçi ile ekibimiz arasındaki konuşma-Değnekçinin 15 TL ücret istemesi-Değnekçilerin araçlara yer göstermesi-Genel ve detay görüntüler=======================

2- SULTANGAZİ'DE KADINLARIN 'TEMİZLİK' TARTIŞMASI MEYDAN KAVGASINA DÖNDÜ

-Kavga kamerada... Haber-Kamera: Emin YEŞİL/Sultangazi'de komşu olan kadınların tartışmasına diğer aile büyükleri de karışınca, olay meydan kavgasına döndü. Polisin müdahalesiyle sonlandıran kavgada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Kavgaya karışan bir kişi, olaya müdahale eden polis ekiplerine kendisini polis olarak tanıttı. Yapılan araştırmalarda kişinin yalan beyanda bulunduğu öğrenildi. Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde komşu kadınlar arasında 'merdiven temizleme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Ertesi gün karşılaşan taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Kavgaya diğer aile büyükleri de karışınca adeta meydan savaşına döndü. Kavgada taraflar tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. BİR KADIN YARALANDI, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIÇevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, kavgaya karışan 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Komşular arasında yaşanan 'merdiven temizleme' kavgasında bir kadının da hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İki tarafın polis merkezinde birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

KENDİNİ CUMHURBAŞKANI KORUMA POLİSİ OLARAK TANITTI

Öte yandan kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, bir kişinin kendisini 'Cumhurbaşkanlığı koruma polisi' olarak tanıttığı, yapılan araştırmada polis olmadığı ortaya çıkan kişiyle ilgili yalan beyanda bulunmaktan dolayı işlem yapıldı.