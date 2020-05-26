SULTANGAZİ'DE KAFASI DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE KAFASI DEMİR KORKULUĞA SIKIŞAN ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

Emin YEŞİL İstanbul DHASultangazi'de, evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken kafası demir korkuluğa sıkışan 9 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Emin YEŞİL İstanbul DHA Sultangazi'de, evlerinin penceresinden dışarıyı seyrederken kafası demir korkuluğa sıkışan 9 yaşındaki çocuk itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Olay, saat 15.45 sıralarında Esentepe Mahallesinde evde meydana geldi. 9 yaşındaki Buğra Ünal, evlerinden dışarıyı seyrederken pencerenin demir korkuluğuna kafasını sıkıştı. O sırada evde bulunan annesinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri demir korkulukları keserek çocuk sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk kurtarılmasının ardından annesine sarıldı. Öte yandan itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izleyen mahalle sakinlerinin sosyal mesafeye uymadıkları görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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