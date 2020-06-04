Sultangazi'de kafelere korona virüs denetimi - Son Dakika

Sultangazi Belediyesi ekipleri, kontrollü normalleşme ile yeniden açılan kafeleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetledi.



Sultangazi Belediyesi Zabıta ekipleri İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Haziran'da yayınlanan genelge ile yeniden faaliyete geçen kafelerde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, denetledikleri alanlarda kafe çalışanlarının eldiven ve maske kullanımına dikkat edip etmediğine baktı. Sosyal mesafe ve hijyen konusunda incelemelerin yapıldığı kafelerde korona virüse (Covid-19) karşı alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler kafe çalışanları ve yetkililerini yeni normal kapsamında alınan kararlara uyarak çalışmaları konusunda uyardı. Kafelerde koltuk düzeninin müşterilerin arasında mesafe olacak şekilde olması gerektiği belirtilirken hijyene önem verilmesi gerektiği vurgulandı. - İSTANBUL