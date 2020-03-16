SULTANGAZİ'DE KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI

6 saat önce

Sultangazi'de yüzü maskeli bir kişi sabaha karşı bir kahvehaneye ateş açtı.

SULTANGAZİ'DE KAHVEHANEYE ATEŞ AÇILDI, System.String[]

Sultangazi'de yüzü maskeli bir kişi sabaha karşı bir kahvehaneye ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Olay geçtiğimiz Salı günü sabaha karşı saat 03.30 sıralarında Sultangazi, Esentepe Mahallesi 2850 Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede yaşanan olayda yüzünü kar maskesi ile kapatan bir kişi kahvehanenin önüne geldikten sonra yanında getirdiği silahla kahvehaneye doğru rastgele ateş etmeye başladı. İçeride çok sayıda kişinin olduğu sırada yaşanan saldırıda kimse yaralanmazken, saldırgan yaya olarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme yerden çok sayıda boş mermi kovanı topladı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Polisin aldığı tedbirler

-Kahvehanenin camındaki mermi izleri

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
Esentepe Mahallesi, Sultangazi, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 09:21 Kaynak: DHA
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