Sultangazi'de Kaldırım Taşı Atan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

Sultangazi'de Kaldırım Taşı Atan Şüpheli Yakalandı

Sultangazi\'de Kaldırım Taşı Atan Şüpheli Yakalandı
Son Güncelleme: 10.09.2023 16:04

Sultangazi'de bir lise öğrencisi genç kızın yüzünden yaralayan şüpheli, polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Sultangazi'de kaldırım taşı atıp lise öğrencisi genç kızı yüzünden yaralayan şüpheli yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde 7 Eylül günü saat 15.30 sıralarında 10. sınıf öğrencisi M.N.K isimli kız, okul kitaplarını almak için evden çıkarak bir arkadaşıyla buluşmuş, okulun yanındaki bir parkta oturan genç kız ve arkadaşının yanlarına gelen bir grup erkek sözlü tacizde bulunmuştu. Ç.İ. isimli genç, M.N.K. ve arkadaşını rahatsız eden grubu uyarıp tepki göstermişti. Bunun üzerine çıkan kavgada darp edilen Ç.İ. kız arkadaşlarını alarak olay yerinden uzaklaşmış, peşlerini bırakmayan grup çağırdıkları arkadaşlarıyla beraber takip ettikleri gençlerin önünü tekrar keserek darp etmişti. O esnada gruptan birinin fırlattığı kaldırım taşı M.N.K'nın yüzüne gelmiş, 5 dişi kırılan genç kız hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın yüzüne ve tartışma sırasında yaralanan Ç.İ.'nin kesilen kulağına dikiş atılmıştı.

Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kaldırım taşını fırlatan O.A.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede O.A.A'nın M.N.K. ve Ç.İ. ile aynı okulda eğitim gördüğü belirlendi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Habipler, Eylül, Suç, 3. Sayfa, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Kaldırım Taşı Atan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
16:19 İğne ipliğe dönen CZN Burak, 8 yıl önceki halini paylaşıp yorumu takipçilerine bıraktı
16:14 Edirne-Kırklareli Yolunda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 36 Yaralı
15:58 Go-kart'ta saçı tekerleğe dolanan genç kızın kafa derisi yerine dikildi
15:55 Galatasaray'ın rakibi Manchester United'da deprem! İddialar sonrası Antony takımdan uzaklaştırıldı
15:40 Farah Zeynep Abdullah'tan Yılmaz Güney yorumu: Sinemamızın kadın döven erkeği
14:51 Son Dakika: Nicolas Pepe resmen Trabzonspor'da
14:38 İzmir'de konser veren Sibel Can, aldığı kilolarla dikkat çekti
14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sistemin olması mümkün değildir
14:33 Erdoğan, Biden'la yaptığı "F-16"sohbetini anlattı: Konuyu İsveç'e bağlıyor, ona verdiğim tek cevap var
14:30 Fatih Terim döneminde transfer edilen Luyindama'yı herkes unuttu! Florya'da tek başına çalışıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2023 16:32:18. #1.11#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Kaldırım Taşı Atan Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement