Sultangazi'de kaldırımlar yenilendi - Son Dakika

Sultangazi Habibler Mahallesi'nin işlek caddelerinden biri olan A1 Caddesi'nde tüm kaldırımlar yenilendi. Yaya yolunun bulunmadığı noktalarda da kaldırım çalışması yapıldı. Kaldırımın dar olduğu yerler genişletilirken, engelliler de unutulmadı.

Sultangazi Belediyesi, ilçeyi modern bir görünüme kavuştururken, vatandaşların daha rahat bir yaşam sürmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Cadde ve sokaklardaki aksaklıklar tespit edilerek en kısa zamanda çözüme kavuşturuluyor. Habibler Mahallesi'ne bağlı A1 Caddesi'nin yeni görünümüne kavuşması için kaldırım çalışması başlatıldı. Dar olan kaldırımlar genişletilerek yayaların daha rahat hareket edebilmeleri sağlandı. Caddede yaya yolu bulunmayan noktalara ise kaldırım yapıldı. Böylece A1 Caddesi'nin tamamı yıllar sonra ilk kez kaldırıma kavuşmuş oldu.

Yaya yolunda 'Engel' yok

Sultangazi Belediyesi, engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve onları topluma kazandırarak sosyalleşmelerini sağlamak için harekete geçti. Engelli vatandaşların kaldırıma rahatça çıkıp, inmesi için kaldırıma rampalar yapıldı. Böylece bir nebze de olsa engelli bireylerin daha rahat hareket etmesi hedeflendi.

Mezarlığa otopark

A1 Caddesi'nin sonunda bulunan Cebeci Mezarlığı'nda ziyaretçiler, rahatça araçlarını park edecek alan bulamıyordu. Çalışmalar kapsamında mezarlık girişine 103 araç kapasiteli bir otopark da kazandırıldı. Mezarlığın çevresindeki görüntü kirliliğinin önüne geçmek adına elektrik hatları yer altına alındı. Belediye ekipleri, mezarlık ve çevresinde peyzaj çalışmaları da gerçekleştirdi.

"Modern bir Sultangazi için çalışmalara devam"

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yapılan çalışmalarla cadde ve sokakların estetik bir görünüm kazandığını belirtti. Başkan Dursun, A1 Caddesi'ndeki çalışmaların yıllar sonra bir ilk olduğunun altını çizdi. Dursun, "A1 Caddemizin bazı kısımlarında kaldırım bulunmuyordu, bu yüzden vatandaşlarımız yolda ilerlemekte güçlük çekiyordu. Yaptığımız çalışmalarla bu sıkıntıyı ortadan kaldırırken, vatandaşımızın kaldırımda güvenli bir şekilde yürümesini sağladık. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken engelli vatandaşlarımızın rahatça ilerleyebilmesi için de kaldırıma rampalar yaptık. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak bizim önceliğimiz" diye konuştu. - İSTANBUL