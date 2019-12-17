SULTANGAZİ'DE KAMYON DEVRİLDİ, HAFRİYAT YOLA SAÇILDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SULTANGAZİ'DE KAMYON DEVRİLDİ, HAFRİYAT YOLA SAÇILDI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE KAMYON DEVRİLDİ, HAFRİYAT YOLA SAÇILDI

7 saat önce

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi.

SULTANGAZİ'DE KAMYON DEVRİLDİ, HAFRİYAT YOLA SAÇILDI, System.String[]

Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonunun dorsesi devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 10.30 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Arnavutköy istikametinde giden ismi öğrenilemeyen sürücü Habibler mevkiinde kullandığı hafriyat kamyonunun direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ters yöne dönen kamyonun dorsesi yola devrildi. Dorsedeki hafriyat yola saçıldı. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Devrilen dorsenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.


Arnavutköy, Sultangazi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti
Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı

Son Dakika Haberleri
18:50 Kadına yönelik şiddete karşı yapılan protokolle ilgil bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
18:50 Denizli'de annesinin terk ettiği 3 aylık bebek koruma altına alındı - Son Dakika
18:50 Gaziantep'te inşaat malzemesi çalan 2 kişi yakalandı - Son Dakika
18:48 Kadına şiddetle mücadele için valiliklerle eş zamanlı toplantı - Son Dakika
18:48 Zambiya hükümeti FETÖ okullarına el koydu - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 18:52:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: SULTANGAZİ'DE KAMYON DEVRİLDİ, HAFRİYAT YOLA SAÇILDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]