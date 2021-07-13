SULTANGAZİ'DE KAMYONET KASASINDA KEYİFLİ ANCAK TEHLİKELİ YOLCULUK - Son Dakika

SULTANGAZİ'de koltuk takımı taşınan ve arka kapağı açık kamyonet kasasındaki keyifli ancak tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün Habibler bağlantı yolunda meydana geldi. Yolda ilerleyen bir otomobil sürücüsü, önündeki 31 NEH 71 kamyonetin kasasında yapılan tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasna kaydetti. Arka kapağı açık haldeki kamyonetin kasasında taşınan kanepenin üzerinde bir kişinin uzanarak, tehlikeye aldırmadan yaptığı yolculuk görüntülere yansıdı. Yoluna devam kamyonet bir süre sonra gözden kayboldu.