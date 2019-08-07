Son Dakika Haberleri: SULTANGAZİ'DE KAMYONETE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MİNİBÜS KAZA YAPTI (1)
Son Dakika Güncel Haber

SULTANGAZİ'DE KAMYONETE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MİNİBÜS KAZA YAPTI (1)

1 saat önce

SULTANGAZİ'de bir minibüs hatalı yerden dönüş yaptığı iddia edilen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çıktı.

SULTANGAZİ'DE KAMYONETE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MİNİBÜS KAZA YAPTI (1), System.String[]
SULTANGAZİ'de bir minibüs hatalı yerden dönüş yaptığı iddia edilen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çıktı.  İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Olay yerinden görüntüler


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahreden haber! Balayı dönüşü meydana gelen kazada gelin öldü, damat yaralandı
Son dakika! Araç sahipleri müjde! Benzine büyük indirim geldi Gökhan Özoğuz, Kaz Dağları'nda evi olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Komünist Başkan vatandaşlardan 25 TL bağış istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 17:18:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SULTANGAZİ'DE KAMYONETE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN MİNİBÜS KAZA YAPTI (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]