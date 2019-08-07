Son Dakika Haberleri: Sultangazi'de kamyonete çarpmamak için manevra yapan minibüs kaza yaptı (1)
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Sultangazi'de kamyonete çarpmamak için manevra yapan minibüs kaza yaptı (1)

1 saat önce

SULTANGAZİ'de bir minibüs hatalı yerden dönüş yaptığı iddia edilen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çıktı.

Sultangazi'de kamyonete çarpmamak için manevra yapan minibüs kaza yaptı (1), System.String[]
SULTANGAZİ'de bir minibüs hatalı yerden dönüş yaptığı iddia edilen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çıktı.  İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:15 Kaynak: DHA
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