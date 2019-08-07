Sultangazi'de kamyonete çarpmamak için manevra yapan minibüs kaza yaptı (1)

SULTANGAZİ'de bir minibüs hatalı yerden dönüş yaptığı iddia edilen kamyonete çarpmamak için manevra yaparken kaldırıma çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

- İstanbul