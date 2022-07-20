Son dakika: SULTANGAZİ'DE KAMYONETİN AKÜLERİNİ ÇALDIKTAN SONRA TARTIŞAN HIRSIZLAR KAMERADA

SULTANGAZİ'de, iki kamyonetin aküleri ve malzemeleri çalındı. Çaldıkları akülerle olay yerinden ayrılan 2 kişi, bir süre sonra tartışarak aküleri yere bırakırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde ikamet eden ve geri dönüşüm işi ile uğraşan Şamil Yıldız'a ait kamyonetin geçen hafta aküleri yerinden sökülerek çalındı. Park halindeki kamyonetin akülerini çalan hırsızlar, aracın direksiyon kısmındaki kabloları, kriko malzemelerini ve teybini de çaldı. Hırsızlar, kamyonetin şoför koltuğunu da sökerek çalmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

1 HAFTA SONRA YİNE AKÜLERİ ÇALDILAR

Yaşanan olaydan yaklaşık 1 hafta sonra Şamil Yıldız'a ait diğer kamyonetin aküleri de çalındı. Dün sabah saat 07.00 sıralarında kamyonetin park halinde olduğu sokağa gelen 2 hırsız, aküleri sökerek çaldı. Çaldıkları aküleri çantaya koyup, yaya olarak sokaktan ayrılan kişiler, kısa süre sonra aralarında tartışmaya başladı. İkili daha sonra akülerle uzaklaşarak kayıplara karıştı. İşe gitmek için kamyonetin yanına gelen Şamil Yıldız'ın oğlu Muhammet Yıldız, akülerin çalındığını fark ederek, durumu babasına bildirdi. Çevredeki iş yerine ait güvenlik kamerasını izleyen baba-oğul, akülerin 2 kişi tarafından çalındığını gördü.

"ÇALDIKARI AKÜLERİ 100 TL'YE SATIYORLAR"

Muhammet Yıldız, "Aracımızın akülerinin çalındığını gördüm. Durumu babama bildirdim. Babam geldikten sonra bir iş yerindeki güvenlik kamerasına baktık. Görüntülerde, 2 kişinin aküleri çaldığını izledik. İkisinin de tedirgin olduğu görüntülerde görülüyor. Aküleri aldıktan sonra sokağın başına gidiyorlar. Aralarında bir tartışma oluyor, akülere yere bırakarak ayrılıyorlar. Birkaç dakika sonra tekrar bir araya gelip, aküleri alarak gözden kayboluyorlar. Aküler çalındığı için işe de gidemedik. Bundan bir hafta öncede öbür kamyonetimizin aküleri çalınmıştı. Yaklaşık 6-7 bin TL zararımız var. Çalınan aküleri genelde 100 TL'ye hurdacılara satarlar. Hurdacılar da 300 TL civarında akücülere satıyor" dedi.

"ŞOFÖR KOLTUĞUNU SÖKMEYE ÇALIŞMIŞLAR"

Şamil Yıldız ise, "Geçen hafta aracımın akülerini çalıp, daha sonra kapısını zorlayarak, içine giriyorlar. İçeride uyuşturucu madde kullanıyorlar. Direksiyon kısmındaki kabloları kesmeye çalışmışlar. Şoför koltuğunu sökmeye kalkışmışlar" diye konuştu.