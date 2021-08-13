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Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor - Son Dakika

Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor

13.08.2021 09:02
Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor, System.String[]

Sultangazi'de son günlerde birçok noktada sigorta kapakları çalınan aydınlatma direkleri, tehlike saçıyor.

Sultangazi'de son günlerde birçok noktada sigorta kapakları çalınan aydınlatma direkleri, tehlike saçıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sultangazi 50. yıl mahallesinde bazı noktalarda bulunan aydınlatma direklerine ait sigorta kısmında bulunan kapakların kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından çalınmasının ardından aynı olay bu defa ise Cebeci Mahallesinde yaşandı. İlçenin işlek caddelerinden olan 1. Cebeci Caddesi üzerinde bulunan aydınlatma direklerine ait sigorta kapakları, önceki gün yine hırsız yada hırsızların hedefi oldu. Cadde üzerinde bulunan birçok direğin kapaklarının tamamen sökülerek çalındığı bazılarının ise zorlanarak alınmaya çalışıldığı fakat başarılı olunamadığı görüldü.

Yaşanan duruma vatandaşlar ve bölge esnafı ise tepki gösterdi.

Cadde üzerinde esnaflık yapan Ömer Karabulut, "Bu cadde işlek bir cadde ve Allah muhafaza direklerdeki kapaklar çalınınca kablolar ortaya çıkıyor ve bizim endişelendiğimiz konu çocukların bu kablolara dokunarak kendilerine zarar vermesidir. Anlamadığımız konu ise çalınan bu kapakların kar güdümlü bir şey olmaması bundan ne kazanıp elde edebilirler yaptıkları anlamsız bir şey üzgünüz böyle şeyler olduğu için keşke olmasa" dedi.

"Yanlışlıkla bir çocuk elini soksa daha büyük vahim bir durum yaşanabilir"

Ali Yavuz, isimli vatandaş ise, "Bu direklere ait kapaklar daha öncede çalındı hatta direklerde çalınmıştı. Kağıt ve hurda toplayanlar çalmış olabilir. Bunları söküp satıyorlar. Ancak bu durumu kimse takip etmiyor. Yanlışlıkla bir çocuk elini soksa daha büyük vahim bir durum yaşanabilir. Ancak o zaman gündeme gelir şimdi onların yerine plastik kapak takıyorlar inşallah bu durum düzelir ve bir daha çalmazlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor
Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor
Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor
Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor
Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor

Sultangazi, Sigorta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de kapakları çalınan aydınlatma direkleri tehlike saçıyor - Son Dakika


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