Sultangazi'de kapalı olması gereken iş yerlerinde bulunanlara para ceza - Son Dakika

Sultangazi'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathane ve restoranda bulunan kişilere 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerini denetledi.

Polis, Mehmet Akif Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kıraathanenin açık olması üzerine iş yeri sahibi Kemal Ş.'ye Kabahatler Kanunu kapsamında 392 lira idari para cezası uyguladı.

Battalgazi Mahallesi'ndeki açık olan bir restoranın sahibi Serkan S. ile içeride bulunan 6 kişiye de aynı yasa çerçevesinde 392'şer lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca iş yerine tütün mamullerinin tüketilmesinden de para cezası kesildiği bildirildi.