Sultangazi'de kar eğlencesi kısıtlama tanımadı - Son Dakika

Sultangazi'de kar eğlencesi kısıtlama tanımadı

17.01.2021 13:05

Sultangazi'de kar eğlencesi kısıtlama tanımadı Sultangazi'de çocuklar, karın keyfini çıkardı İstanbul'da kar yağışından en çok etkilenen ilçelerden biri de Sultangazi oldu.

Sultangazi'de kar eğlencesi kısıtlama tanımadı

Sultangazi'de çocuklar, karın keyfini çıkardı

İSTANBUL - İstanbul'da kar yağışından en çok etkilenen ilçelerden biri de Sultangazi oldu. Yoğun kar yağışıyla beyaza bürünen ilçede çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen parklara akın etti.

İstanbul'da beklenen kar yağışının ikinci gününde Sultangazi ilçesi adeta beyaza büründü. Cumartesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışının Pazar günü şiddetini arttırmasıyla Sultangazi kara doydu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar, kısıtlamaya rağmen ebeveynleriyle birlikte parklara akın etti. Kar yağmayacağından endişe duyduğunu belirten çocuklar karın yağmasıyla dışarı çıkarak eğlenceli anlar yaşadı. Çıkan bazı vatandaşlar fotoğraf çekerken, bazılar ise kartopu oynayıp, kardan adam yaptı. Öte yandan ilçede sokaklar ve parklar beyaza büründü.

Kar yağdığı için mutlu olduğunu anlatan Fatma Naz Yılmaz, "Babam bizi dışarıya çıkardı, korona virüs olduğu halde. Ama kar yağdı, her çocuğun hakkı, her çocuk karla oynamalı. O yüzden biz bu karla oynamak için çok bekledik ve çok eğlendik. Kartopu yapıp birbirimize attık, kardan adam yaptık. Kar yağınca çocuğun içine bir his doğuyor ve çok eğleniyor. Çok mutluyum, kar yağsın, durmasın. Kar yağmayacak diye korkuyordum, çünkü çok az yağıyor İstanbul'a, geçen senelerde az yağmıştı" diye konuştu.

Sultangazi'de kar eğlencesi kısıtlama tanımadı
Sultangazi'de kar eğlencesi kısıtlama tanımadı
Sultangazi'de kar eğlencesi kısıtlama tanımadı
Sultangazi'de kar eğlencesi kısıtlama tanımadı

İstanbul, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sultangazi'de kar eğlencesi kısıtlama tanımadı - Son Dakika


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