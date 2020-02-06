SULTANGAZİ'DE KAR YAĞIŞI - Son Dakika

SULTANGAZİ'DE KAR YAĞIŞI
7 saat önce
Emin YEŞİL / SULTANGAZİ'de kar ve sulu kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:05 Kaynak: DHA
Emin YEŞİL/ SULTANGAZİ'de kar ve sulu kar yağışı etkili oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından öğle saatlerinde Sultangazi'de ara ara kar yağdı. Sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.
Görüntü Dökümü:
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-Kar yağışı
-Yolda yürüyenler
-Genel ve detaylar
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