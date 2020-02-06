Sultangazi'de kar yağışı - Son Dakika

SULTANGAZİ'de kar ve sulu kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı uyarının ardından öğle saatlerinde Sultangazi'de ara ara kar yağdı. Sulu kar ve kar şeklinde kendini gösteren yağış nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı.