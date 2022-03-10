Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor - Son Dakika
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Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor

10.03.2022 16:49
Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor

Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor.

Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, bazı vatandaşlarda yürümekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Sultangazi'de lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlarda yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

(Selim Bayraktar - Furkan Duman/İHA)

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Meteoroloji, Sultangazi, kar, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor - Son Dakika


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