Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor - Son Dakika

Sultangazi'de kar yağışı etkisini arttırarak devam ediyor. Lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürürken, bazı vatandaşlarda yürümekte zorluk yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün gece saatlerinden itibaren kentte beklendiğini duyurduğu kar yağışı, kentin bazı bölgelerinde etkili olmaya devam ediyor. Sultangazi'de lapa lapa yağan kar ilçeyi beyaza bürüdü. Bazı vatandaşlarda yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.

(Selim Bayraktar - Furkan Duman/İHA)