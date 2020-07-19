Sultangazi'de karantina çadırı kurulacak - Son Dakika

Sultangazi'de karantina çadırı kurulacak

Sultangazi'de korona virüse (Covid-19) karşı tüm önlemlerin alındığı alanda, kurban satış işlemleri için 240 çadırlık kurban tesisi kuruldu.

Sultangazi'de korona virüse (Covid-19) karşı tüm önlemlerin alındığı alanda, kurban satış işlemleri için 240 çadırlık kurban tesisi kuruldu. Bu sene geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Sultangazi kurban pazarında karantina çadırı kurulacak. Kurulacak karantina çadırında, korona virüs şüphesi görülen hayvan sahipleri 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

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Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye genelinde kurban pazarlarında yeni bir dönem başladı. Sultangazi kurban pazarı ise Bakanlığın genelgesinin ardından kurban pazarı hazırlıklarına başladı. Korona virüse karşı önlemlerin alındığı kurban pazarında 240 kurban çadırı kuruldu. Ziyaretçiler için her detayın düşünüldüğü alanda el dezenfektanları yerleştirilerek, çadırlar arası mesafe korundu. Kurban pazarında korona virüsten korunma önlemleri için zabıta ekipleri sosyal mesafe, maske takma, el hijyeni ve elle temas (tokalaşma) yapılmaması konusunda uyarılarında bulundu ve düzenli olarak anonslar geçildi. Ayrıca bu sene diğer pazarlardan farklı olarak Sultangazi kurban pazarında karantina çadırı kurulacak. Burada hayvan sahiplerinde korona virüs şüphesi görüldüğünde 14 gün boyunca karantinaya alınacak.


"Biz Sultangazi kurban pazarına karantina çadırı kuruyoruz"


İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Alan Sorumlusu Ufuk Akgöz, "Hayvan pazarına öncelikle maskesiz hiç kimseyi almıyoruz. Burada da gördüğünüz üzere 240 çadırımızın önüne el dezenfektanları yerleştirdik. Ayrıca 12 bölgeye de dezenfekte havuzu yerleştirdik. İnsanlar burada kendilerini dezenfekte edip hayvan çadırına öyle giriyorlar. Ayrıca bu sene biz Sultangazi kurban pazarına karantina çadırı kuruyoruz. Burada hayvan sahiplerinde, Covid-19 şüphesi görüldüğünde 14 gün boyunca karantinaya alınacak. Pazarlık yapılmasına ve tokalaşmaya da kesinlikle izin vermiyoruz. Sosyal mesafe ve maske konusunda da sürekli anonslar yapıyoruz" dedi.


"Müşterilerle pazarlık yapıyoruz ama tokalaşmadan"


Hayvancılığın baba mesleği olduğunu söyleyen Korkmaz Soylu ise, "Çocukluğumdan beri bu işle uğraşıyorum, baba mesleği. Ortamın temiz olmasına ve maskeye dikkat ediyoruz. Belediyemiz zaten buralara dezenfektanlar koydu. Müşterilerle pazarlık yapıyoruz ama tokalaşmadan" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Koronavirüs, Sultangazi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de karantina çadırı kurulacak - Son Dakika
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