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Sultangazi'de kayan tır yan döndü

1 saat önce

Sultangazi'de kayan tır yan döndüİSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de kayganlaşan yolda kayan tırın, dorsesinin sıkıştırması sonucu kabini yan döndü.

Sultangazi'de kayan tır yan döndü

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de kayganlaşan yolda kayan tırın, dorsesinin sıkıştırması sonucu kabini yan döndü. Kazada sürücü yara almazken, trafikte aksama yaşandı.

Kaza, Sultangazi Habibler Mevki Mahmutbey istikametinde sabah saatlerinde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 26 DB 624 plakalı tır, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, dorse ile kabin sıkıştı. Dorsenin sıkıştırdığı tırın kabini yan döndü. Kazadan araç sürücüsü yara almadan kurtulurken kaza nedeni ile yolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Sultangazi'de kayan tır yan döndü

Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:26 Kaynak: İHA
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