Sultangazi'de kaybolan çocuğu öğretmen çift buldu - Son Dakika

Emin YEŞİL/ Sultangazi'de anneannesinin ekmek aldığı sırada ortadan kaybolan 5 yaşındaki çocuk, öğretmen çift tarafından bulundu. Babası polisle birlikte çocuğu almaya geldiğinde duygusal anlar yaşandı. Baba ile çocuğu bulan öğretmen gözyaşlarına hakim olamadı.

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde 5 yaşındaki Poyraz, anneannesiyle birlikte dışarı çıktı. Küçük Poyraz, anneannesi ekmek aldığı sırada yanından uzaklaşarak ortadan kayboldu. Torununu bir süre çevrede arayan yaşlı kadın, gitmiş olabileceğini düşünerek eve döndü. Poyraz'ı evde de bulamayan yaşlı kadın, diğer aile fertlerini durumdan haberdar etti. Poyraz'ın babası soluğu polis merkezinde aldı. Fotoğrafı tüm ekiplere gönderilen küçük Poyraz için polisler seferber oldu. Kaybolduğu güzergahtaki güvenlik kameralarını inceleyen polisin Poyraz'ı arama çalışmaları devam ederken, yaklaşık 3 saat sonra sevindirici haber geldi.