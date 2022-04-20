Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor

20.04.2022 13:09

Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor Polis ekipleri ormanda didik didik arama yapıyor Sultangazi'de 6 gün önce ortadan kaybolan ve son olarak Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda görülen erkek hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri harekete geçti.

Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor

Polis ekipleri ormanda didik didik arama yapıyor

İSTANBUL - Sultangazi'de 6 gün önce ortadan kaybolan ve son olarak Sultangazi'deki Kent Ormanı'nda görülen erkek hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri harekete geçti. Alibey Barajı'nda başlatılan arama çalışmalarına polis helikopter ve dron da destek verdi.

Sultangazi'de geçtiğimiz Cuma günü Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanı Muhammed Aslan'dan haber alınamıyor. 6 gündür kayıp olan erkek hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri harekete geçti. 6 gündür kendisinden haber alınamayan Muhammet Aslan'ın bulunması için bugün Sultangazi Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda arama yapıldı. Aramaya Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma, Çevik Kuvvet, sualtı ekipleri katılırken, kadavra köpekleri de kullanıldı. Ormanlık alanda ve Alibey Barajı'nda devam eden arama çalışmalarına polis helikopteri ve dron da kullanıldı.

Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor
Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor
Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor
Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor
Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor

YORUMLAR
500
Sultangazi'de kayıp erkek hemşire aranıyor Sultangazi'de kayıp erkek hemşire aranıyor

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:30 Şeyma Subaşı "Eski sevgilisinin aldığı lüks hediyeleri sattı" iddialarına ateş püskürdü: Sokak hayvanları için sattım
14:17 Emeklilerin son umudu da suya düştü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "emekliye zam yok" açıklaması
14:04 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Yolları ayrılan Atlas ve Irmak ne için bir araya gelecek?
13:58 İBB usulsüz İstanbulkart kullananların peşine düştü! Reklam filmi tartışmalara yol açtı: Savunan da var, kızan da!
13:53 Şenol Güneş'e teklif üstüne teklif! Yeni sezonda Arap Yarımadası'nın yolunu tutabilir
13:51 Kremlin: Barış anlaşmasının taslağını Ukrayna'ya ilettik, top Kiev'in sahasında
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacıların dönüşü için "huzurlu ortam "vurgusu yaptı: Kendileri dönecekler
13:43 Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaşlı oluyor! Temaslar başladı
13:39 3 kez AK Parti'den aday adayı olmuştu! Eski futbolcu Tanju Çolak: Artık AK Parti ile aynı düşüncede değilim
13:25 Evinizi yabancı zenginlere kiralamak isterken iki kez düşünün: Tinder avcısı kılığındaki dolandırıcılar iş başında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 14:42:47. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de kaybolan hemşire, Kent Ormanı ve Alibey Barajı'nda aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement