Sultangazi'de kaybolan hemşirenin cesedi bulundu - Son Dakika
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Sultangazi'de kaybolan hemşirenin cesedi bulundu

20.04.2022 16:17

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaybolan hemşirenin cansız bedeni, Sultangazi Kent Ormanı'nda bulundu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kaybolan hemşirenin cansız bedeni, Sultangazi Kent Ormanı'nda bulundu.

Sultangazi'de 6 gün önce kaybolan ve son olarak Sultangazi Kent Ormanı'nda görülen hemşire Muhammet Aslan'ı bulmak için polis ekipleri harekete geçti.

Sultangazi Kent Ormanı ile Alibey Barajı'ndaki arama çalışmalarına Özel Harekat, Polis Arama Kurtarma (PAK), Çevik Kuvvet ve Sualtı ekipleri katıldı. Kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarına havadan polis helikopteri ve dron ile de destek verildi.

Ekipler, Sultangazi Kent Ormanı'ndaki arama çalışmaları sırasında Muhammet Aslan'ın cesedini buldu.

İncelemelerin sürdüğü bölgede cumhuriyet savcısı bekleniyor.

Sultangazi'de kaybolan hemşirenin cesedi bulundu
Sultangazi'de kaybolan hemşirenin cesedi bulundu
Sultangazi'de kaybolan hemşirenin cesedi bulundu
Sultangazi'de kaybolan hemşirenin cesedi bulundu

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Muhammet Aslan, Sultangazi, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sultangazi'de kaybolan hemşirenin cesedi bulundu - Son Dakika


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