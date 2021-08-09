Son dakika! Sultangazi'de kayınpederini bıçakla öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Sultangazi'de kayınpederini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle Tekirdağ'da yakalanan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 7 Ağustos'ta Yunus Emre Mahallesi'nde A.K.'nin (51) kesici aletle yaralandığı ve hastanede hayatını kaybettiği "kasten öldürme" konusuyla ilgili çalışma yapıldı.

Olayın yaşanan kavga neticesinde maktulün damadı S.A. (26) tarafından gerçekleştirildiğini, şüphelinin olay yerinden uzaklaştığını belirleyen ekipler, kavga sırasında şüpheli şahsın yanında bulunan babası E.A. (51), kardeşi E.A. (19) ve kuzeni E.A.'yı (27) gözaltına aldı.

Çalışmaların devamında S.A., kaçış istikameti üzerinde yapılan çalışmalar sonucu Tekirdağ'da yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.